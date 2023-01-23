『FOYER 割れない 花瓶 フラワーベース ポリカーボネート おしゃれ 高さ 35 cm 幅 20 cm 大きい 2300140【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 18時 38分に出品され04月16日 18時 38分に終了予定です。即決価格は8,614円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 色：クリア

サイズ：φ20cm x H35cm

花瓶やキャニスターに 丈夫なポリカーボネート製シリンダー

直径20*高さ35cm

クリア

中国

ホーム＆キッチン/インテリア/花器・インテリアボウル/花瓶