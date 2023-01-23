『ケイプロペット Meister カット専用コーム ミドルサイズ ロングピンコーム 軽量 KS-108LP プロ仕様 日本製【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 09時 04分に出品され03月20日 09時 04分に終了予定です。即決価格は8,613円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
極細ロングステンレスピンを使用した軽量コーム細かなピンの間隔と毛通りの良さが、1回のコーミングで驚くほど被毛を根元からしっかりと立ち上げます弾力性のあるピンが皮膚や被毛に負担をかけません
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落札価格8613円
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終了
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