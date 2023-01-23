『国内正規品thinkTANKphoto シンクタンクフォト ミラーレスムーバー20 ダークブルー 006579【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 16時 47分に出品され03月14日 16時 47分に終了予定です。即決価格は8,613円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
国内正規品thinkTANKphoto シンクタンクフォト ミラーレスムーバー20 ダークブルー 006579
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・内寸 : 21.5 x 13.5 x 9.5 cm
・外寸 : 22.5 x 15.5 x 11.5 cm
・重量 : 300 g(全オプション装着時)
【サイズ】
高さ : 13.49 cm
横幅 : 25.81 cm
奥行 : 30.99 cm
重量 : 370.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8613円
274 入札履歴
終了
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