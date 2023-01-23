『全国送料無料 パソコン PC メモリ IBM 4 GB DDR3 1600 (PC3 12800) RAM 00 D 5024【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 05時 00分に出品され03月10日 05時 00分に終了予定です。即決価格は8,613円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品詳細

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Capacity: 4 GBMemory Type: DDR3L SDRAM - DIMM 240-pin low profileUpgrade Type: System specific

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