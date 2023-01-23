Whatna天 然 牛革 セカンドバッグ メンズ クラッチ バッグ 大さファイルバッグ 封筒袋 A4サイズ 15.6インチ ipadpro収【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

Whatna天 然 牛革 セカンドバッグ メンズ クラッチ バッグ 大さファイルバッグ 封筒袋 A4サイズ 15.6インチ ipadpro収



【商品説明】

・1.【重量】 約1kg

・2.【サイズ】約37*3*28cm A 4サイズ 15.6インチ ipadpro収納可

・3.【収納仕様】内メインポケット×1、オープンポケット×2、ファスナーポケット×1

・4.【メイン素材】採用したのは、皮革の王として古来より世界中で愛されている、確かな品質の天然牛革。使い込まれて、なお深みを増す美しい色艶と風合いも人気の理由。末永くご愛用いただき、色あせない本物の品格を楽しむことができる。.【収納仕様】内メインポケット×1、オープンポケット×2、ファスナーポケット×1

・5.【品名】フォーマル バッグ 結婚式 用、ビジネスセカンドバッグ メンズ、ビジネス クラッチバ



【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 30.30 cm

奥行 : 43.40 cm

重量 : 610.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。