『Whatna天 然 牛革 セカンドバッグ メンズ クラッチ バッグ 大さファイルバッグ 封筒袋 A4サイズ 15.6インチ ipadpro収【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 04時 31分に出品され04月01日 04時 31分に終了予定です。即決価格は8,612円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Whatna天 然 牛革 セカンドバッグ メンズ クラッチ バッグ 大さファイルバッグ 封筒袋 A4サイズ 15.6インチ ipadpro収
【商品説明】
・1.【重量】 約1kg
・2.【サイズ】約37*3*28cm A 4サイズ 15.6インチ ipadpro収納可
・3.【収納仕様】内メインポケット×1、オープンポケット×2、ファスナーポケット×1
・4.【メイン素材】採用したのは、皮革の王として古来より世界中で愛されている、確かな品質の天然牛革。使い込まれて、なお深みを増す美しい色艶と風合いも人気の理由。末永くご愛用いただき、色あせない本物の品格を楽しむことができる。.【収納仕様】内メインポケット×1、オープンポケット×2、ファスナーポケット×1
・5.【品名】フォーマル バッグ 結婚式 用、ビジネスセカンドバッグ メンズ、ビジネス クラッチバ
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 30.30 cm
奥行 : 43.40 cm
重量 : 610.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Whatna天 然 牛革 セカンドバッグ メンズ クラッチ バッグ 大さファイルバッグ 封筒袋 A4サイズ 15.6インチ ipadpro収
¥ 8612
Whatna天 然 牛革 セカンドバッグ メンズ クラッチ バッグ 大さファイルバッグ 封筒袋 A4サイズ 15.6インチ ipadpro収
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落札価格8612円
188 入札履歴
終了
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