『平和工業(Heiwa Kougyou) 森のパズルバス W-029【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 08時 25分に出品され04月11日 08時 25分に終了予定です。即決価格は8,611円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

本体サイズ : 40×22.5×38.5 cm(組立寸法)

男女共用

対象年齢 : 1歳6ヵ月から

主な製造国 : 日本



【商品説明】

説明



手押し、乗用遊び。円柱、三角柱など7種類のブロックをバス本体の穴に入れるパズル遊びもできる。



<セット内容>本体 パズルパーツ



【商品詳細】

ブランド：Puzzles

商品名：平和工業(Heiwa Kougyou) 森のパズルバス W-029

製造元：平和工業(Heiwa Kougyou)

商品番号：W-029



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