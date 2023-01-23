『平和工業(Heiwa Kougyou) 森のパズルバス W-029【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 08時 25分に出品され04月11日 08時 25分に終了予定です。即決価格は8,611円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
本体サイズ : 40×22.5×38.5 cm(組立寸法)
男女共用
対象年齢 : 1歳6ヵ月から
主な製造国 : 日本
【商品説明】
説明
手押し、乗用遊び。円柱、三角柱など7種類のブロックをバス本体の穴に入れるパズル遊びもできる。
<セット内容>本体 パズルパーツ
【商品詳細】
ブランド：Puzzles
商品名：平和工業(Heiwa Kougyou) 森のパズルバス W-029
製造元：平和工業(Heiwa Kougyou)
商品番号：W-029
【当店からの連絡】
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平和工業(Heiwa Kougyou) 森のパズルバス W-029
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落札価格8611円
15 入札履歴
終了
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