『自然派clubサスティ 利尻カラーシャンプー (ブラック) 500ml 大容量サイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 20時 36分に出品され03月23日 20時 36分に終了予定です。即決価格は8,611円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「Sastty」より引用"



【商品名】

自然派clubサスティ 利尻カラーシャンプー (ブラック) 500ml 大容量サイズ



【商品説明】

・Additive-free

・Non-Silicone

・Use daily shampoo to dye gray hair. (*)

This is a color shampoo for gray hair that color the surface of the hair

・Volume: 16.9 fl oz (500

・color shampoo for gray hair



【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 7.80 cm

奥行 : 20.10 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。