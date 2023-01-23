『自然派clubサスティ 利尻カラーシャンプー (ブラック) 500ml 大容量サイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 20時 36分に出品され03月23日 20時 36分に終了予定です。即決価格は8,611円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「Sastty」より引用"
【商品名】
自然派clubサスティ 利尻カラーシャンプー (ブラック) 500ml 大容量サイズ
【商品説明】
・Additive-free
・Non-Silicone
・Use daily shampoo to dye gray hair. (*)
This is a color shampoo for gray hair that color the surface of the hair
・Volume: 16.9 fl oz (500
・color shampoo for gray hair
【サイズ】
高さ : 7.50 cm
横幅 : 7.80 cm
奥行 : 20.10 cm
重量 : 580.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8611円
583 入札履歴
終了
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