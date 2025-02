自然派clubサスティ 利尻カラーシャンプー (ブラック) 500ml 大容量サイズ【2025年度カレンダ】

商品情報

"画像出典元:「Sastty」より引用"



【商品名】

自然派clubサスティ 利尻カラーシャンプー (ブラック) 500ml 大容量サイズ



【商品説明】

・Additive-free

・Non-Silicone

・Use daily shampoo to dye gray hair. (*)

This is a color shampoo for gray hair that color the surface of the hair

・Volume: 16.9 fl oz (500

・color shampoo for gray hair



【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 7.80 cm

奥行 : 20.10 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。