『キャットタワー ペット家具 ペット 猫 ネコ おしゃれ シンプル コンパクト 幅54cm 木製 天然木【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 11時 28分に出品され04月13日 11時 28分に終了予定です。即決価格は8,611円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ

幅54 奥行60 高さ111 cm





材質

ラバーウッド



