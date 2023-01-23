『キクタニ レコードバッグ LP用 収納枚数 約50枚 リュックタイプ DJB-65 ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから05月09日 15時 42分に出品され05月09日 15時 42分に終了予定です。即決価格は8,611円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キクタニ レコードバッグ LP用 収納枚数 約50枚 リュックタイプ DJB-65 ブラック



【商品説明】

・DJバッグ

・LPレコードの最大収納枚数：50枚

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・リュック式のストラップが裏面に収納可能です。

・重量：1.6KG



【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 38.00 cm

奥行 : 38.00 cm

重量 : 1.48 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。