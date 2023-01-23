『マリアアザミ （ノゲシ） 【エコパック 180カプセル】 エクレクティック研究所 ハーブサプリメント【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 04時 43分に出品され03月24日 04時 43分に終了予定です。即決価格は8,611円に設定されています。現在852件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種子をそのままフリーズドライしたものです。



６００ｍｇ×180カプセル入りです。



〈使用上のアドバイス〉

１日４〜１２カプセルを、そのまま、またはぬるま湯に加えておとりください。



ハーブサプリメント

製造元：エクレクティック研究所（米国）

輸入元：ノラコーポレーション



広告文責 ： 株式会社 養生庵 03-3716-0039

区分 ： 米国製・サプリメント