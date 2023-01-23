『Lee（ リー ） イタリアンレザー ラウンドファスナー 長財布 0520232 チョコ choco long wallet ロング ウォレ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 08時 28分に出品され03月27日 08時 28分に終了予定です。即決価格は8,611円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Lee（ リー ） イタリアンレザー ラウンドファスナー 長財布 0520232 チョコ choco long wallet ロング ウォレ
【商品説明】
・サイズ：約 W 19 × H 9 × D 2.5 cm
・生産国：中国
・留め具の種類: ファスナー
・素材：牛革
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 11.80 cm
奥行 : 22.20 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8611円
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