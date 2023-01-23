『SteelSeries ゲーミングマウス 有線 軽量 高速反応 エルゴノミクスデザイン カスタマイズ機能 Prestige OMスイッチ S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 15時 06分に出品され03月25日 15時 06分に終了予定です。即決価格は8,611円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SteelSeries ゲーミングマウス 有線 軽量 高速反応 エルゴノミクスデザイン カスタマイズ機能 Prestige OMスイッチ S



【商品説明】

・【10個のゾーンに1，680万色RGBライトで明瞭な鮮やかさを表現】PrismSyncテクノロジー対応で好みの色味にすることが可能。

・【どこででもワイヤレス】モバイル端末にワイヤレス接続で、いつでもどこでも音声を楽しめます。

・【安定したグリップ、高い耐久性】マット仕上げのマウス表面に、高品質ポリマー素材を使用。

・【最高のパフォーマンスを提供】1億回のクリックに耐えうるPrestige OMスイッチ搭載。

・【正確性の追求】オプティカルセンサー「TrueMove Pro」搭載、18，000 CPI、450 IPS、50G アクセラレーションとチルトトラッキングに対応し、正確な1-to-1トラッ



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 14.70 cm

奥行 : 21.90 cm

重量 : 270.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。