『SteelSeries ゲーミングマウス 有線 軽量 高速反応 エルゴノミクスデザイン カスタマイズ機能 Prestige OMスイッチ S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 15時 06分に出品され03月25日 15時 06分に終了予定です。即決価格は8,611円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SteelSeries ゲーミングマウス 有線 軽量 高速反応 エルゴノミクスデザイン カスタマイズ機能 Prestige OMスイッチ S
【商品説明】
・【10個のゾーンに1，680万色RGBライトで明瞭な鮮やかさを表現】PrismSyncテクノロジー対応で好みの色味にすることが可能。
・【どこででもワイヤレス】モバイル端末にワイヤレス接続で、いつでもどこでも音声を楽しめます。
・【安定したグリップ、高い耐久性】マット仕上げのマウス表面に、高品質ポリマー素材を使用。
・【最高のパフォーマンスを提供】1億回のクリックに耐えうるPrestige OMスイッチ搭載。
・【正確性の追求】オプティカルセンサー「TrueMove Pro」搭載、18，000 CPI、450 IPS、50G アクセラレーションとチルトトラッキングに対応し、正確な1-to-1トラッ
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 14.70 cm
奥行 : 21.90 cm
重量 : 270.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
国内正規品ゲーミングマウス SteelSeries Rival 310 Black 62433
¥ 8603
Logicool G ゲーミングマウス 有線 G502 HEROセンサー 11個プログラムボタン LIGHTSYNC RGB 高速スクロール
¥ 8603
Logicool G G502 X 有線 ゲーミングマウス 軽量 89g 多ボタン 13個プログラムボタン HERO 25Kセンサー LIG
¥ 8602
VEIKK ペンタブ 10×6インチ スマホ対応 両利き 板タブ 筆圧感知8192段階 傾き検知±60° ショートカットキー6個・ダイヤル2
¥ 8602
Lg Hard Gaming Mousepad
¥ 8600
Mionix ゲーミングマウス CASTOR PRO 右利き用エルゴノミック形状 リフトオフディスタンス調整可能 国内正規品
¥ 8600
Sandberg サンドバーグ RageStorm メカニカルゲーミングキーパッド 640-18
¥ 8598
ロジクール ワイヤレスマウス 無線 静音 Bluetbooth Unifying 7ボタン M590MG ミッドグレイトーナル ワイヤレス
¥ 8597
RK ROYAL KLUDGE RK61 メカニカル式 キーボード 青軸 Bluetooth ワイヤレス USB 有線/無線 Windows/Mac/
¥ 8596
アーケードゲーム USBスティックボタンコントローラー PC用 8ボタンゲームジョイスティックハンドルコントローラー Win7 Win8 W
¥ 8595
CORSAIR MM700 RGB Extended 大型RGBソフトマウスパッド ブラック CH-9417070-WW
¥ 8594
Logicool G Pro ゲーミングマウス 有線 HEROセンサー 軽量3g LIGHTSYNC RGB G-PPD-001r 国内正規
¥ 8592
Kensington Orbit Fusion ワイヤレストラックボールK72362JP
¥ 8591
ASUS FPS ゲーム用に最適 ゲーミングマウス ROG Gladius II Origin PNK LTD
¥ 8589
SteelSeries USB ゲーミングマウス 有線 超軽量 IP54規格 防水 防塵 SuperMeshケーブル 3ゾーンRGBイルミネ
¥ 8587
XPPen ペンタブ 板タブ Decoシリーズ 10インチ エクスプレスキー6個 消しゴム機能搭載 テレワーク Deco 02
¥ 8585
（まとめ）バッファロー 有線 BlueLED 静音3ボタンマウス ブルー BSMBU100BL 1個×3セット
¥ 8584
（まとめ）バッファロー 有線 BlueLED 静音3ボタンマウス シルバー BSMBU100SV 1個×3セット
¥ 8584
落札価格8611円
447 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！