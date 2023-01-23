『ソニー ショルダーバッグ ソフトキャリングケース LCS-SC21【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 08時 47分に出品され04月21日 08時 47分に終了予定です。即決価格は8,611円に設定されています。現在892件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソニー ショルダーバッグ ソフトキャリングケース LCS-SC21



【商品説明】

・大きさ:約 幅370×高さ255×奥行240mm

・材質:ポリエステル・ポリウレタン

・質量:約900g



【サイズ】

高さ : 22.80 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 36.60 cm

重量 : 860.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。