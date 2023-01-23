『【国内正規品】ALBA アルバ 腕時計 SEIKO セイコー AKQD403 レディース Riki リキ ソーラー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 20時 36分に出品され03月23日 20時 36分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在984件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ジャパニーズモダンデザインのパイオニアである渡辺力氏のスピリットを受け継いだウオッチシリーズRikiから、ソーラーレディスモデルの新作が登場。トレンドに左右されないスタンダードなケースと、ハッキリとしたアラビアの略字が、見やすく、美しく、使いやすい、をコンセプトにしたRikiらしさを表現。Rikiで定評のあるエレガントなカラーバリエーションを取り揃えました。
【型番】
AKQD403
【素材】
ケース：ステンレススチール
ベルト：カーフレザー
【サイズ】
ケース：(約)縦34.6×横28×厚さ7.8mm
重さ：(約)28g
腕周り：(約)190mm
【ムーブメント】
ソーラー
【機能】
過充電防止機能
カレンダー（日付）
駆動期間：フル充電時約6ヶ月間
精度：平均月差±15秒
【防水】
日常生活防水
【付属品】
・専用BOX、説明書、保証書
【シリーズ】
AKQD401
AKQD402
AKQD403
【JANコード】
4976660186575
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落札価格8610円
984 入札履歴
終了
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