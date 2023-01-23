『Hamsaまたは神の手with the Star of David925スターリングシルバーペンダントネックレス【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 12時 44分に出品され03月18日 12時 44分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Hamsaまたは神の手with the Star of David925スターリングシルバーペンダントネックレス
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落札価格8610円
56 入札履歴
終了
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