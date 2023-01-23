ハワイアンジュエリー リング 指輪 刻印無料 誕生石入れ可 メンズ レディース シルバー925 6号〜29号 ハワジュ ブランド SR3202【2024年最新】

商品情報

お問合せ品番：SR3202



商品名

ハワイアンジュエリー シルバー925 リング ダブルプレート 幅8mm 指輪



ブランド

BY THE SEA(バイザシー)



材質

シルバー925※ニッケル不使用



寸法

幅：8mm ±0.1〜0.5mm

プレート部分：6mm

厚さ：2mm ±0.1〜0.2mm



ひとつひとつ手作りのため、入荷時期により寸法に若干の誤差が生じる場合がございます。

ご理解ご了承の上でお買い求めください。



指輪サイズ

日本サイズ 6号〜29号



【品切のサイズは予約受付中】

人気商品につき、生産が追い付かない状況が続き誠に申し訳ございません。予約注文を頂いたお客様から優先的に商品を出荷致します。入荷時期はお問合せ下さい。



文字刻印できます（無料）

刻印可能文字数：20文字以内



誕生石入れ出来ます（有料3，000円〜）

石の大きさ：約2mm

【リング外側の場合】ナナコ留め【リング内側の場合】タガネ留め



TEL：03-6743-0938

営業時間：10：00から17：00