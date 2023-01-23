『マデウェル ミディアムフープイヤリング ヴィンテージゴールド【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 04時 43分に出品され03月30日 04時 43分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 - スターリングシルバーのポストを使用したシンプルなマデウェルのイヤリングです。

- 長さは1.5インチ（4cm）です。

- バックにポストがあります。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ マデウェル

ミディアムフープイヤリング

ヴィンテージゴールド