『To LOVEる -とらぶる- コスプレ衣装 コスチューム cosplay イベント 演出服 アニメ変装 仮装 ハロウィン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 05時 41分に出品され03月18日 05時 41分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 新品未使用（モニターの設定や部屋の照明等の具合によって、実際のものと色が異なって見える場合がありますのでご了承ください。）



セット内容 :写真参照



ウィッグ 靴 別売り



サイズ：cm(誤差ご多少ございます)。



材質：ポリエステル、綿生地などで製作しました。



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