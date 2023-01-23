『Doudou et Compagnie ドゥードゥー・エ・コンパニー ボンボン・パジャマバッグローズ TYDE1245【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 11時 36分に出品され04月21日 11時 36分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Doudou et Compagnie ドゥードゥー・エ・コンパニー ボンボン・パジャマバッグローズ TYDE1245
【商品説明】
・ふわふわ、もこもこ、甘い雰囲気のウサギさんのパジャマバッグ。
・シリーズ名の通り、お菓子の箱のようなボックスはギフトに喜ばれること間違いなし。
【サイズ】
高さ : 18.20 cm
横幅 : 25.40 cm
奥行 : 27.20 cm
重量 : 980.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8610円
374 入札履歴
終了
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