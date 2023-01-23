『エアープール 大型プール 子供用プール ビニールプール ベビープール 折り畳み式 コンパクト収納 プール 水遊び 猛暑対策 長方形 水遊び 空気入れ付き【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 20時 33分に出品され03月25日 20時 33分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品内容：



ビニールプール（収納バッグ一体型）、コードレス電動ポンプ



ポータブル空気充填 ワンタッチ空気充填 40~60秒で成型



他のインフレータブル製品の空気入れ用にもとても使いやすいです







仕様



素材：PVC



210cm三層 外寸:210*135*56 内寸：155*98*58（適用人数：1~5）



260cm四層 外寸:260*165*56 内寸：216*125*58（適用人数：1~7）



330cm三層 外寸:330*172*56 内寸：250*130*58（適用人数：1~9）







サイドには空気穴が2気室ありプール本体を膨らませることができます。



底面には水抜きバルブがありプールの水を抜くことが出来ます。



しっかりした厚みがあるので大人が寄りかかっても大丈夫





