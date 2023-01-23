『チェリカ ショルダーバッグ WHITISH SERIES キャメル【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 17時 23分に出品され03月08日 17時 23分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

チェリカ ショルダーバッグ WHITISH SERIES キャメル



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ25cmxヨコ18.5cmxマチ5.5cm

・ポケットの数:3(外側0/内側3)

・留め具の種類: ジッパー

・留め具の種類: ファスナー

・表地: レザー

・重量:410g



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 24.50 cm

重量 : 550.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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