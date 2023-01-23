『山下工芸 正角盛皿 有田焼 市松角浅大鉢 23×23×4.5cm 1000cc 732004931【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 07時 06分に出品され03月22日 07時 06分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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商品サイズ:23×23×4.5cm 1000cc
生産国:日本
素材:磁器
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落札価格8610円
413 入札履歴
終了
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