『ウイスキー マッカラン 12年 シェリーオーク 700ml 正規品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 15時 31分に出品され03月09日 15時 31分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
シングルモルトのロールスロイスと称されるザ・マッカラン 12年。
厳選されたシェリー樽で最低12年間熟成させた原酒のみを使用した贅沢な逸品です。シェリー樽原酒由来のドライフルーツを思わせる甘みとかすかなスパイス、重厚で華やかな香りが特徴です。
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落札価格8610円
536 入札履歴
終了
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