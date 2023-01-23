『新米 米25kg お米 北海道米 ななつぼし 白米 25kg 5kg×5 令和５年産 送料無料【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 10時 04分に出品され03月28日 10時 04分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品詳細】

名称： うるち精米

産地： 北海道 留萌 管内

品種： ななつぼし 令和５年産

使用割合：10割（単一原料米）

内容量： 25kg（5kg×5）

精米時期：出荷直前に精米してお届けします