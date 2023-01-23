『紅まどんな4個（3L) 紫苑１房（700g）詰合せ箱（ご予約は11月20日頃まで））【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 20時 32分に出品され04月03日 20時 32分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 愛媛県産。果肉が濃い橙色で、とても甘く、ほど良い酸味もあり果肉はやわらかく、ジューシーで、柑橘類の中でも大人気商品です。

