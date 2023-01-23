『ヴォーヌ ロマネ レ シャランダン [2018]ファヴリス ヴィゴ (赤ワイン) [S]【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 12時 56分に出品され03月26日 12時 56分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|Name
|Vosne Romanee Les Chalandins Domaine Fabrice Vigot
|ブドウ品種
|ピノ・ノワール
|生産者名
|ドメーヌ ファブリス ヴィゴ
|産地
|フランス／ブルゴーニュ／コート・ド・ニュイ／ヴォーヌ・ロマネ／レ・シャランダン
|Region
|France／Bourgogne／Cote de Nuits／Vosne Romanee／Les Chalandins
|内容量
|750ml
|WA
|−／Issue −
|WS
|−／Issue −
冷暗所での保管をお勧めします。
商品カテゴリ
商品コード
0400003282227
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落札価格8610円
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終了
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