ヴォーヌ ロマネ レ シャランダン [2018]ファヴリス ヴィゴ (赤ワイン) [S]【コストコ お買い得】

苦節10年！

ジャイエ氏を師と仰ぎ、

評論家も認めるその実力！



世界のワイン好きから《神》と仰がれる、ブルゴーニュの造り手、アンリ・ジャイエ氏。



そのジャイエ氏を師と仰ぎ、今では評論家や通の間でも 《ジャイエ・スタイル》を踏襲する造り手 として名が挙がるようになったのが、本日ご紹介する、 ファブリス・ヴィゴです！



ジャイエ氏と同じヴォーヌ・ロマネを拠点とする、



氏のアドバイスで自らのワイン造りの方向性を定め直し、ファブリス・ヴィゴ氏は、ジャイエ氏の言葉を受け、試行錯誤を開始、90年前半〜2000年前半までの 苦節10年超を乗り越えスタイルを確立した、努力の人です。



しかも、そこから更に10年以上が経った今、更なる高みを上りつつあります！



先日、2018年ヴィンテージを試飲する機会があったのですが、その世界観が素晴らしく表現されています！！



口の中に広がる、優 しさの中にあふれる充実感、包み込むような味わいの豊かさ に、しばし無言で味わいたくなる美味しさです。





苦節10年！《ジャイエ・スタイル》を踏襲と今や評論家も認めるその実力！！ ファブリス・ヴィゴ、入荷しました！！