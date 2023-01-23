『[メーカー直送]JTC デジタルバッテリーテスター JTC6025 個人宅配送不可【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 09時 31分に出品され04月25日 09時 31分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます
バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい
機能
バッテリーテスト
エンジン始動電圧テスト
充電電圧テスト
測定可能バッテリー規格：SAE・DIN・EN・IEC・CA
測定範囲：
・200〜950（SAE）アメリカの機械に関する標準化機構(Society of Automotive Engineers)によるバッテリー規格
※JTC6025はSAE規格を日本のJIS規格に交換してバッテリーテストを行います
・105〜600（DIN）ドイツ工業規格によるバッテリー規格
・185〜900（EN） 欧州基準(European Standard)によるバッテリー規格
・125〜710（IEC） 国際電気標準会議（International Electrotechnical Commission)によるバッテリー規格
・250〜1190 CA（MCA）クランクペア(Cranking Amps) 0における試験規格
詳細画像も必ずご確認下さい
こちらの商品は【メーカーまたは代理店から直送の商品】
納期・在庫は都度確認商品
※法人名または屋号を必ずご入力ください
※在庫欠品や納期が延びる場合はメールでご連絡致します
※沖縄・離島・個人名への発送はできません
個人様限定商品（本州専用）！キャッスルエンジンオイルＳＰ ０Ｗ−２０ ２０Ｌ （税込） 送料無料！
¥ 8610
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落札価格8610円
755 入札履歴
終了
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