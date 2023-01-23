『[メーカー直送]JTC デジタルバッテリーテスター JTC6025 個人宅配送不可【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 09時 31分に出品され04月25日 09時 31分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます

バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい



機能

バッテリーテスト

エンジン始動電圧テスト

充電電圧テスト



測定可能バッテリー規格：SAE・DIN・EN・IEC・CA

測定範囲：

・200〜950（SAE）アメリカの機械に関する標準化機構(Society of Automotive Engineers)によるバッテリー規格

※JTC6025はSAE規格を日本のJIS規格に交換してバッテリーテストを行います

・105〜600（DIN）ドイツ工業規格によるバッテリー規格

・185〜900（EN） 欧州基準(European Standard)によるバッテリー規格

・125〜710（IEC） 国際電気標準会議（International Electrotechnical Commission)によるバッテリー規格

・250〜1190 CA（MCA）クランクペア(Cranking Amps) 0における試験規格



詳細画像も必ずご確認下さい

こちらの商品は【メーカーまたは代理店から直送の商品】

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カテゴリ 車、バイク、自転車

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デジタルバッテリーテスター

JTC6025

個人宅配送不可