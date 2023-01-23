『在庫有 1年保証付 ユアサバッテリー FORZA フォルツァ Z ABS/JBK-MF10用 YUASAバッテリー TTZ12S【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 20時 32分に出品され03月07日 20時 32分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
| おすすめポイント
届いたその日に即使用が可能
アイネットではこの高品質でコストパフォーマンスに優れたバッテリーを更に安全に安心してご使用いただけるよう以下のサービスを無料で行っています。
・危険な「希硫酸」液入れ作業
・寿命を伸ばす初期充電作業
・電圧検査・コンディション検査作業
| 商品詳細
メーカー:YUASA
輸入元:株アイネット
商品名:TTZ12S
数量:1個
サイズ(最大外形寸法)
長さ(L): 150mm
奥行(W): 87mm
高さ(H): 110mm
重量:3.2kg
JAN:4571460843828
12ヶ月保証
【PL保険加入商品】
【注意】
古いバッテリーを車両から外す際は「-(マイナス)端子」から、新しいバッテリーを車両に装着する際は「+(プラス)端子」から接続してください。その他取扱い方を誤ると、車両破損、及び人体への危険も伴いますので、充分にご注意下さい。
| 対応車種
【YTZ12S FTZ12S DTZ12S 互換】
同車種、同型式車両であっても、搭載バッテリーが異なる場合があります。車両に装着されているバッテリーの型番を予めご確認お願い致します。
ATZ14S XVS950CU ボルトA 型式：VN04J (YTZ14S互換) 液入充電済 6ヶ月保証 AZバッテリー
¥ 8533
ATZ14S VT1300CS 型式：SC67 (YTZ14S互換) 液入充電済 6ヶ月保証 AZバッテリー
¥ 8533
ATZ14S VT1300CA ABS 型式：SC61 (YTZ14S互換) 液入充電済 6ヶ月保証 AZバッテリー
¥ 8533
ATZ14S CB1300SF 型式：SC40 (YTZ14S互換) 液入充電済 6ヶ月保証 AZバッテリー
¥ 8533
ATZ14S VFR1200X 型式：SC70 (YTZ14S互換) 液入充電済 6ヶ月保証 AZバッテリー
¥ 8533
ATZ14S VFR1200F 型式：SC63 (YTZ14S互換) 液入充電済 6ヶ月保証 AZバッテリー
¥ 8533
ATZ14S CB1100 タイプ2 ABS 型式：SC65 (YTZ14S互換) 液入充電済 6ヶ月保証 AZバッテリー
¥ 8533
ATZ14S CB1100 EX 型式：SC65 (YTZ14S互換) 液入充電済 6ヶ月保証 AZバッテリー
¥ 8533
ATZ14S シャドウ750 型式：RC50 (YTZ14S互換) 液入充電済 6ヶ月保証 AZバッテリー
¥ 8533
ATZ14S インテグラS E-パッケージ 型式：RC71 (YTZ14S互換) 液入充電済 6ヶ月保証 AZバッテリー
¥ 8533
ATZ14S VT750S 型式：RC58 (YTZ14S互換) 液入充電済 6ヶ月保証 AZバッテリー
¥ 8533
ATZ14S NM4-02 型式：RC72 (YTZ14S互換) 液入充電済 6ヶ月保証 AZバッテリー
¥ 8533
ATZ14S DN-01 型式：RC55 (YTZ14S互換) 液入充電済 6ヶ月保証 AZバッテリー
¥ 8533
ATZ14S インテグラS 型式：RC71 (YTZ14S互換) 液入充電済 6ヶ月保証 AZバッテリー
¥ 8533
ATZ14S インテグラ E-パッケージ 型式：RC71 (YTZ14S互換) 液入充電済 6ヶ月保証 AZバッテリー
¥ 8533
RBTX14-N カワサキ ZX-14R ニンジャ SE 型式：ZX1400EDFA バッテリー (YTX14-BS互換) 液入充電済 BOSCH(ボッシュ)
¥ 8526
RBTX14-N カワサキ ZZ-R1200 型式：ZXT20C バッテリー (YTX14-BS互換) 液入充電済 BOSCH(ボッシュ)
¥ 8526
RBTX14-N カワサキ ZRX1100 型式：ZRT10C バッテリー (YTX14-BS互換) 液入充電済 BOSCH(ボッシュ)
¥ 8526
落札価格8610円
549 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！