『在庫有 1年保証付 ユアサバッテリー FORZA フォルツァ Z ABS/JBK-MF10用 YUASAバッテリー TTZ12S【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 20時 32分に出品され03月07日 20時 32分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 | おすすめポイント

届いたその日に即使用が可能

アイネットではこの高品質でコストパフォーマンスに優れたバッテリーを更に安全に安心してご使用いただけるよう以下のサービスを無料で行っています。

・危険な「希硫酸」液入れ作業

・寿命を伸ばす初期充電作業

・電圧検査・コンディション検査作業



| 商品詳細

メーカー:YUASA

輸入元:株アイネット

商品名:TTZ12S

数量:1個

サイズ(最大外形寸法)

長さ(L): 150mm

奥行(W): 87mm

高さ(H): 110mm

重量:3.2kg

JAN:4571460843828

12ヶ月保証

【PL保険加入商品】



【注意】

古いバッテリーを車両から外す際は「-(マイナス)端子」から、新しいバッテリーを車両に装着する際は「+(プラス)端子」から接続してください。その他取扱い方を誤ると、車両破損、及び人体への危険も伴いますので、充分にご注意下さい。



| 対応車種

【YTZ12S FTZ12S DTZ12S 互換】

同車種、同型式車両であっても、搭載バッテリーが異なる場合があります。車両に装着されているバッテリーの型番を予めご確認お願い致します。

カテゴリ 車、バイク、自転車

バイク

バッテリー タグ 在庫有

1年保証付

ユアサバッテリー

FORZA

フォルツァ

Z

ABS/JBK-MF10用

YUASAバッテリー

TTZ12S