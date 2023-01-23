『刺繍加工サービス 10本入れ ミズノ グローバルエリート バットケース 10本入れ ノックバット対応 野球 刺繍 ナイロン 1FJT8010 ybc【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月21日 03時 50分に出品され04月21日 03時 50分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【仕様/詳細】
メーカー
・ミズノ グローバルエリート
カラー
・ブラック(09)
・ネイビー(14)
サイズ
・L96×W24×H24cm
前ポケットサイズ
・縦19×横35cm
素材
・ナイロン(裏加工PU)
生産国
・中国製
機能
・容量約10本入れ
・ポケット着脱可能商品
・ノックバット対応
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終了
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