『刺繍加工サービス 10本入れ ミズノ グローバルエリート バットケース 10本入れ ノックバット対応 野球 刺繍 ナイロン 1FJT8010 ybc【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月21日 03時 50分に出品され04月21日 03時 50分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【仕様/詳細】



メーカー

・ミズノ グローバルエリート

カラー

・ブラック(09)

・ネイビー(14)

サイズ

・L96×W24×H24cm

前ポケットサイズ

・縦19×横35cm

素材

・ナイロン(裏加工PU)

生産国

・中国製

機能

・容量約10本入れ

・ポケット着脱可能商品

・ノックバット対応