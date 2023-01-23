『グッチ・ラッシュ2 EDT 50ml SP （香水）【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 15時 53分に出品され03月06日 15時 53分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ピンクが美しい透明感のあるボトル従来のイメージを覆す全く新しいシプレーノート。ローズやオーク・モスによる神秘的で複雑なベースを奥深く感じさせながら、ナルシソスやスズランのグリーンなフレッシュネスがはじけるように香ります。 商品名の2という数字は、「補完」「正反対」「別の存在」などを意味しています。
写真は30mlです。
広告文責・セレクティヴ株式会社（03-5807-0882） 区分 化粧品・フランス
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落札価格8610円
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終了
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