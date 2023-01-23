『ES-LT4C-K パナソニック 3枚刃 メンズシェーバー LAMDASH (ラムダッシュ) 黒 充電スタンド付【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 16時 42分に出品され03月18日 16時 42分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 リニアモーター搭載でパワフルに剃りきる



3枚刃×リニアモーター約13，000ストローク/分＝約39，000カットアクション/分でパワフルに剃りきる

密着スイングヘッド

ウォータースルー洗浄



電圧：AC100〜240V(自動電圧切替付)

電源：充電式 急速1時間充電

使用日数：フル充電し1日1回約3分間の使用で約14日間使用可能

電池種類：リチウムイオン充電池

充電システム：ACアダプター充電、充電スタンド

洗浄：本体まるごと清潔水洗い、ウォータースルー洗浄

防水：IPX7基準検査をクリアしています。

消費電力：約10W(AC100V充電時)

表示：充電催促・表示ランプ

海外使用：

本体寸法：高さ15.5×幅6.4×奥行5.0cm

質量：約155g（キャップ除く）

付属品：ACアダプター， 充電スタンド， 専用オイル， 掃除用ブラシ