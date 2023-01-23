『カトレアホルダー２２号 特長特大 168-5022-0 100本 生花用資材 カトレアホルダー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 20時 34分に出品され03月14日 20時 34分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品番号：001-04459】/【販売単位】100本 ※表示価格は、この単位での金額となります/【VAR：548】/168-5022-0/4958556290054生花用資材 カトレアホルダー/