『【当店在庫限りで販売終了】森乳サンワールド スーパーゴールド チキン 成犬15kg (ブリーダーズパック、大袋)(賞味期限残り2か月以上を通常出荷)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 05時 35分に出品され03月20日 05時 35分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 森乳サンワールド スーパーゴールド チキンの解説



腸内フローラバランスサポートフード「腸からはじめるワンちゃんの健康生活」を提案





森乳サンワールド スーパーゴールド チキン成犬用の詳細





対象

子犬用

森乳サンワールド スーパーゴールド チキン 成犬用について



・ワンちゃんの健康をサポート

・各栄養素（アミノ酸・脂肪酸・ビタミン類・ミネラル類）の質及び量、バランスに配慮

・フードの形は小型犬でも食べやすい平粒タイプ







ドッグフード/犬/チキン/鶏/大袋/ブリーダースパック/大容量/成犬





内容量 15kg

原産国 アメリカ