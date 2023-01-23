『サイクルポーターリュック PETー001 OGK技研 ペット用リュック 自転車 3way（MTNM）（10）【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 03時 24分に出品され03月31日 03時 24分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【送料無料】【ポイント2倍】

カラー・デザイン：

キャメル（MTNM-PET-001CM）

チャコール（MTNM-PET-001CC）

サイズ（約）：幅31cm×奥行24cm×高さ38cm

材質：ポリエステル

重量（約）：1.1kg

超小型〜小型犬・猫（4kgまで）







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