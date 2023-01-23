『ロイヤルカナン 消化器サポート 低脂肪 ドライ 3kg×2 （犬用 食事療法食 2袋セット）【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 14時 19分に出品され04月06日 14時 19分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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3kg入り2袋のセットです。



原材料

米、肉類（鶏、七面鳥、ダック）、小麦、大麦、加水分解タンパク（鶏、七面鳥）、ビートパルプ、動物性油脂、酵母および酵母エキス、魚油（オメガ3系不飽和脂肪酸〔EPA+DHA〕源）、サイリウム、フラクトオリゴ糖、加水分解酵母（マンナンオリゴ糖源）、マリーゴールドエキス（ルテイン源）、アミノ酸類（DL-メチオニン、タウリン、L-リジン）、乳化剤（グリセリン脂肪酸エステル）、ゼオライト、ミネラル類（Cl、Na、K、Zn、P、Mn、Fe、Ca、Cu、Se、I）、ビタミン類（コリン、E、C、ビオチン、A、パントテン酸カルシウム、ナイアシン、B6、B1、B12、B2、D3、葉酸）、保存料（ソルビン酸カリウム）、酸化防止剤（ミックストコフェロール、ローズマリーエキス）

代謝エネルギー：347.0kcal/100g

内容量：3kg×2

梱包に使う段ボールは再利用しています。