【THE NORTH FACE】ESSENTIAL EX SWEATSHIRTS エッセンシャルEXスウェットシャツ BLACK STONE GRAY CREAM PISTACHIO GREEN NM5MN03A/B/C/D トレーナー【2024年最新】

商品情報

【商品名】

THE NORTH FACE ESSENTIAL EX SWEATSHIRTS

ノースフェイス エッセンシャルEXスウェットシャツ



【商品説明】

THE NORTH FACEからESSENTIAL EX SWEATSHIRTSが登場!

エッセンシャルコットンラベルでデザインポイントを与えたユニセックススタイルのトレーナーです。

落ち着いたカラー感と快適なフィットで、日常やアウトドア活動に着用できるスタイルです。



お馴染みのロゴがポイント

合わせやすいスタイル

日本未発売のユニセックス商品



【SIZE】

85(XS) 90(S) 95(M) 100(L) 105(XL) 110(XXL) 115(XXXL)



【素材】

綿73%

ポリエステル27%