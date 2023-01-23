『トミーヒルフィガー 牛革 ラウンドファスナー 長財布 小銭入れ付 OXFORD 13X009BK/6782/送料無料【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 21時 16分に出品され03月05日 21時 16分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品詳細
世界中の幅広い世代から高い人気を得ているトミーヒルフィガー。
カジュアルなデザイン性と独自の存在感が支持されている人気ブランドです。
柔らかな本革素材。
小銭入れがついたオープン開閉式タイプ。
シンプルに外側と内側のカラーリングを統一し落ち着いた雰囲気のモデル。
男女問わずユニセックスでお持ちいただけるデザインです。
専用BOX入りなので、プレゼントやギフトにもお勧めです。
商品名 ラウンドファスナー式長財布 小銭入れ付
ブランド TOMMY HILFIGER（トミーヒルフィガー）
仕様
ラウンドファスナー開閉式長財布
素材 カーフレザー（子牛の革）
サイズ：約10×19.5×2.2cm
札入れ×2、ファスナー式小銭入れ×1、カード入れ×12
*商品の中にはシワや染ムラ、スレなどある物がございます。 それらは革本来の性質特有のものです。 不良品ではございません。 予めご理解ご了承お願いいたします。
注意事項
送料無料商品は本州九州四国は無料ですが
北海道/沖縄/離島は別途送料がかかります
メーカー都合にてパッケージ、デザイン、仕様変更等ある場合があります
メーカー保証のあるものはメーカーの保証書付となります
輸入雑貨等メーカー保証の無いものに関しましても、
当社にて初期不良保証をお付けいたします。
弊社の販売物はすべて新品です。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4560373456782
商品コード
2313x009bks
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落札価格8610円
668 入札履歴
終了
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