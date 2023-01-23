トミーヒルフィガー 牛革 ラウンドファスナー 長財布 小銭入れ付 OXFORD 13X009BK/6782/送料無料【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品説明

商品詳細

世界中の幅広い世代から高い人気を得ているトミーヒルフィガー。

カジュアルなデザイン性と独自の存在感が支持されている人気ブランドです。

柔らかな本革素材。

小銭入れがついたオープン開閉式タイプ。

シンプルに外側と内側のカラーリングを統一し落ち着いた雰囲気のモデル。

男女問わずユニセックスでお持ちいただけるデザインです。

専用BOX入りなので、プレゼントやギフトにもお勧めです。



商品名 ラウンドファスナー式長財布 小銭入れ付

ブランド TOMMY HILFIGER（トミーヒルフィガー）



仕様

ラウンドファスナー開閉式長財布

素材 カーフレザー（子牛の革）

サイズ：約10×19.5×2.2cm

札入れ×2、ファスナー式小銭入れ×1、カード入れ×12



*商品の中にはシワや染ムラ、スレなどある物がございます。 それらは革本来の性質特有のものです。 不良品ではございません。 予めご理解ご了承お願いいたします。









注意事項

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