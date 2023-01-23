『クニルプス 折りたたみ傘 自動開閉 ワンタッチ 頑丈 Knirps ブランド メンズ T.220 NUNO 滝 KNTL220-8235【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 01時 15分に出品され03月26日 01時 15分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クニルプス 折りたたみ傘 自動開閉 ワンタッチ 頑丈 Knirps ブランド メンズ T.220 NUNO 滝 KNTL220-8235



【商品説明】

・サイズ(約):収納時/直径6×長さ29cm、使用時/直径97cm (8本骨)、親骨の長さ/53cm

・ワンタッチ開閉式

・付属品:傘収納袋

・生産国:ドイツ企画中国製

・素材・材質:シャフト/アルミ・スチール、フレーム/アルミ・グラスファイバー、傘生地の組成/ポリエステル(撥水加工)、グリップ/ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 6.00 cm

奥行 : 29.00 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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