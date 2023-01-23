『2023新登場PETLIBRO 猫 自動給水器 コードレス 水飲み器 2WAY給電 無制限置き場所 電池内蔵 ペット給水器 中小犬用 ワイヤ【お歳暮】』はヤフオクでから05月03日 06時 56分に出品され05月03日 06時 56分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
2023新登場PETLIBRO 猫 自動給水器 コードレス 水飲み器 2WAY給電 無制限置き場所 電池内蔵 ペット給水器 中小犬用 ワイヤ
【商品説明】
・【23dBの超静音】PETLIBRO 自動給水器が寝室にある場合でも、安心して安心して眠れます。 最適化された水流構造が騒音を濾過するため、噴水の音はわずか23デシベルと、ささやき声にも満たないほど静かで、雑音がなし。
・【極めてシンプルな設計】 シンプルなデザインにより、すべての部品が簡単に組み立てられ、日常の清掃は手間がかからない。また、給水器の水タンクは角が丸いデザインが採用され、汚れが付きにくく、全方位死角なく徹底な洗浄が可能です。
・【画期的なコードレス給水器】2023新登場のPETLIBRO Dockstream コードレス式水飲み器は5000mAhの充電式バッテリーを内蔵、フル充電
【サイズ】
高さ : 16.80 cm
横幅 : 17.10 cm
奥行 : 27.40 cm
重量 : 1.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8610円
656 入札履歴
終了
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