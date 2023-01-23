『ウィリスアンドガイガー 三つ折財布 メンズ コンパクト 1万円札ジャストサイズ カード3枚 MJ5952 ネイビー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 04時 42分に出品され03月21日 04時 42分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「Wills&Geiger(ウィリスアンドガイガー)」より引用"



【商品名】

ウィリスアンドガイガー 三つ折財布 メンズ コンパクト 1万円札ジャストサイズ カード3枚 MJ5952 ネイビー



【商品説明】

・ソール素材または裏地: 布

・タテ7.5cmxヨコ9.5cmxマチ2.5cm

・メイン素材: 牛革

・収納可能サイズ: 選択なし

・札入れ:あり

・留め具の種類: ボタン

・表地: 牛革(フルベジタブルタンニン)



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 12.40 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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カード3枚

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