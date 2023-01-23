『Black Diamond(ブラックダイヤモンド) モーメンタム メンズ BD13193 キングフィッシャー S【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 16時 42分に出品され03月18日 16時 42分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Black Diamond(ブラックダイヤモンド) モーメンタム メンズ BD13193 キングフィッシャー S



【商品説明】

・サイズ：XS(ウェスト=61-69cm、レッグ=43-53cm)、S(ウェスト=69-76cm、レッグ=46-56cm)、M(ウェスト=76-84cm、レッグ=51-61cm)、L(ウェスト=84-91cm、レッグ=56-66cm)、XL(ウェスト=91-99cm、レッグ=61-71cm)

・重 量：302g(M)



【サイズ】

高さ : 11.30 cm

横幅 : 13.80 cm

奥行 : 28.10 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。