『Black Diamond(ブラックダイヤモンド) モーメンタム メンズ BD13193 キングフィッシャー S【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 12時 52分に出品され03月30日 12時 52分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Black Diamond(ブラックダイヤモンド) モーメンタム メンズ BD13193 キングフィッシャー S
【商品説明】
・サイズ：XS(ウェスト=61-69cm、レッグ=43-53cm)、S(ウェスト=69-76cm、レッグ=46-56cm)、M(ウェスト=76-84cm、レッグ=51-61cm)、L(ウェスト=84-91cm、レッグ=56-66cm)、XL(ウェスト=91-99cm、レッグ=61-71cm)
・重 量：302g(M)
【サイズ】
高さ : 11.30 cm
横幅 : 13.80 cm
奥行 : 28.10 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8610円
897 入札履歴
終了
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