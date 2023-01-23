『シマノ(SHIMANO) 振出竿 ロッド フリーゲーム S86ML-4 エギング ロックフィッシュ 根魚 タチウオ シーバス アオリイカ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 23時 17分に出品され04月16日 23時 17分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シマノ(SHIMANO) 振出竿 ロッド フリーゲーム S86ML-4 エギング ロックフィッシュ 根魚 タチウオ シーバス アオリイカ



【商品説明】

・キャストウェイト(g):2~12

・主な釣法:アジング メバリング ロックフィッシュ バス トラウト

・先径(mm):1.5

・全長(m):1.98

・継数(本):4 / 仕舞寸法(cm):58.5 / 自重(g):100

・適合ライン:PE(号) 0.3~1 / ナイロン(lb) 3~6

・錘負荷(号):5~20



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 93.00 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。