『ヒサゴマルチプリンタ帳票Ａ４カラー２面 ４穴BP2011Z【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 06時 28分に出品され03月07日 06時 28分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ヒサゴマルチプリンタ帳票Ａ４カラー２面 ４穴BP2011Z規格：Ａ４判２面カラー１片寸法：縦１４８．５×横２１０ｍｍ穴数：４穴穴間隔：８０ｍｍ紙厚：０．０９ｍｍ