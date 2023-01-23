『metal garage（メタルガレージ）MGYD2-12・超軽量アルミシャーシ 重量68g（ヨコモ YD-2・YD-2E・YD-2S・YD-2R用）【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 22時 21分に出品され03月22日 22時 21分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在546件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メタルガレージ製ラジコン用パーツ/ラジドリ
材質:アルミ、表面処理:黒メッキ
YOKOMO YD-2、YD-2E、YD-2S、YD-2RR用。極限まで軽量化をしたアルミシャーシです。
アルミ板厚2mm、重量は68gです。高剛性と軽量化を両立させ理想的な重量配分でシャープな走りが可能です。本シャーシはワイパー用です。サーボマウント無しでご使用ください。ラウンドリィラックを装着の場合には別途穴加工が必要です（約1mm程度）。
本製品は企画、設計、加工、仕上げまで完全国内生産品です。
近藤科学 VFS-FR2 40448
¥ 8605
スワッシュプレート ヒロボー SG-EX M0302093
¥ 8605
シェブロンモデルズ サイバーフォーミュラRC用カーボンシャーシ6輪コンバージョン2 RCK003
¥ 8603
双葉電子工業 R2008SB 00106841-3
¥ 8601
ジーフォース G6 AC Platinum Charger G0194
¥ 8599
タミヤ ホップアップオプションズ No.1611 OP.1611 ブラシレスモーター 02 センサー付 10.5T 54611
¥ 8598
G-FORCE Burst Sonic 13.5T ブラシレスモーター(G0365)ラジコン用 返品種別B
¥ 8596
ZERO-S 13.5T(ブラック) ドリフト用ブラシレスモーター
¥ 8595
【ネコポス対応】YOKOMO(ヨコモ)/Z2-S1SS/アルミ製ショックセット (ルーキーオフロード RO1.0用)
¥ 8594
アルミ94-98mmモーターマウント(Mini-Z MR02/03用) [KY03-001BK]]
¥ 8593
GFORCE（ジーフォース） Setup System (Blue) G0110
¥ 8593
PANDORA RC Toyota TUNDRA honey-D PAB-3208
¥ 8590
R334SBS-E 電動専用レシーバー 00107145-3
¥ 8590
G-FORCE ジーフォース Kamui 10.5T Brushless Motor G0325
¥ 8590
Traxxas TRA7462 ショック GTR xx-ロング ブルー陽極酸化 PTFEコートボディ TiNシャフト付き 2 並行輸入
¥ 8589
産業機械、農業機械、電動機の自作などに最適DCモーター KM77-0712
¥ 8589
R2006GS 2.4G 00106800-3
¥ 8588
RCカーバンパー メタルフロント/リアバンパー LEDライト付き Traxxax用 SCX10II 90046 1/10 RCカーア 【並行輸入】
¥ 8587
落札価格8610円
546 入札履歴
終了
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