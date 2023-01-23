『metal garage（メタルガレージ）MGYD2-12・超軽量アルミシャーシ 重量68g（ヨコモ YD-2・YD-2E・YD-2S・YD-2R用）【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 22時 21分に出品され03月22日 22時 21分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在546件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メタルガレージ製ラジコン用パーツ/ラジドリ

材質:アルミ、表面処理:黒メッキ

YOKOMO YD-2、YD-2E、YD-2S、YD-2RR用。極限まで軽量化をしたアルミシャーシです。

アルミ板厚2mm、重量は68gです。高剛性と軽量化を両立させ理想的な重量配分でシャープな走りが可能です。本シャーシはワイパー用です。サーボマウント無しでご使用ください。ラウンドリィラックを装着の場合には別途穴加工が必要です（約1mm程度）。

本製品は企画、設計、加工、仕上げまで完全国内生産品です。