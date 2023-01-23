『並行輸入品 TEKBYUS 50R6E3 スタンドベース脚【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 11時 14分に出品され03月17日 11時 14分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 この部品はテレビモデルと互換性があります:Hisense 50R6E3。

・ネジ付き。