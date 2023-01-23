『AXIAL XR10 ユニバーサルセット (フロント/2pcs) AX30563【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 02時 26分に出品され04月26日 02時 26分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格8610円
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