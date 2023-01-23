『BAOYOUNI 組み立て簡単ガーデンボックス プランターボックスプラスチック鉢植え入れ花 植物 栽培ブラウン 鉢用品 大型プランター 莱園【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 14時 05分に出品され03月12日 14時 05分に終了予定です。即決価格は8,609円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BAOYOUNI 組み立て簡単ガーデンボックス プランターボックスプラスチック鉢植え入れ花 植物 栽培ブラウン 鉢用品 大型プランター 莱園
【商品説明】
・地植えができない場所でも使える！土をこぼしたくない場所での設置が可能です
・完成サイズ：約幅39cm×長さ156cm×高さ22cm （内深15cm）材質：PP
・火気の付近での使用はお止めください
・組立カンタン！工具不要で、女性でもカンタンに組み立てることができます
・菜園や花壇以外での使用はお止めください
【サイズ】
高さ : 28.10 cm
横幅 : 41.20 cm
奥行 : 42.20 cm
重量 : 5.77 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8609円
498 入札履歴
終了
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