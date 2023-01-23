『星野アイ 推しの子 コスプレ衣装 ウィッグ付き 靴 ピンクレザーレッグカバー ぬいぐるみ髪飾り付 ほしの アイ 美少女【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 16時 42分に出品され03月07日 16時 42分に終了予定です。即決価格は8,609円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【セット内容】コスプレ衣装+ウィッグ+靴。

【素材】ポリエステル繊維。生地は高級感があり、絶妙で快適です。模様と色は原作の設定を全面的に再現しました。

【納期】：ご入金後7~１５営業日に出荷できます。「(注文量の急激な増加や天候による配送遅延などにより納期が遅れてしまうこともございます。利用予定が決まっておられる方は注文の際必ずお申し出ください。) 」

【使用の場合】 日常用、学園祭、お祭り、イベント、文化祭、プレゼント、パーティー用、ハロウィン等。

【品質保証】画像の撮影環境により実際の品物と素材感、色合いが多少異なる場合がございますので、予めご了承ください。不良品/不具合品が生じた場合、お手数ですが、「アカウントサービス」→「注文履歴」→「販売元」→「質問する」よりご連絡ください。お客様からのメッセージ内容に応じて全額返金/商品交換は可能です。