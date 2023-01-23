『18-8 パイプ柄 ロング泡立 ストレート 101【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 09時 18分に出品され03月04日 09時 18分に終了予定です。即決価格は8,609円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
18-8 パイプ柄 ロング泡立 ストレート 101
【商品説明】
・外寸 :φ113×260×1010mm
・材質:18-8ステンレス
・製品重量:865g
【サイズ】
高さ : 11.50 cm
横幅 : 11.50 cm
奥行 : 120.00 cm
重量 : 860.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8609円
410 入札履歴
終了
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